Poteva essere la prima vittoria stagionale di Porsche che aveva dominato qualifiche e gara con Pascal Wehrlein. Invece, a festeggiare è l'Audi che conquista una doppietta clamorosa in questo primo e Prix di Puebla. Wehrlein controlla al meglio la corsa difendendosi dalle arrembanti BMW nella prima parte di gara. Poi l'usura delle gomme decide lo sviluppo della gara con distacchi importanti tra i piloti. Diversi incidenti con conseguenti ritiri di Cassidy (Envision), Vergne (Ds) e Bird (Jaguar). Le safety car agevolano l'ottima rimonta delle Audi di Lucas Di Grassi e Rene Rast che, insieme ad Edoardo Mortara (Rokit Venturi), passano le BMW e si inseriscono nella lotta per il podio. Wehrlein taglia il traguardo per primo ma viene poi ufficializzata la sua squalfica per un infrazione tecnica. Per Di Grassi è l'undicesima vittoria in Formula E, ottimo podio per Mortara alle spalle di Rast. Seguono Sims (Mahindra) e Dennis (BMW).

Frijns tampona De Vries

Classifica iridata quasi invariata dopo che i primi due piloti in classifica sono arrivati allo scontro. Frijns (Envision) colpisce in frenata il posteriore di De Vries (Mercedes) e viene penalizzato, concludendo 16°. Il suo rivale rimonta fino al nono posto, con Felix Da Costa (Ds) che approfitta della situazione, conquistando il sesto posto che lo issa secondo nella classifica iridata, a soli due punti da Frijns.

Mercedes si mantiene in vantaggio su Jaguar, a punti solo con Evans (8°) e su Ds. Risale in maniera importante Audi grazie alla doppietta odierna con cui incassa 44 punti che la portano al quarto posto tra i costruttori.

Domani si replica con il secondo ePrix di Puebla, nono round della stagione.

