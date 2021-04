IL CIRCUITO DI VALENCIA

Confermato il format della doppia gara anche in questo appuntamento spagnolo che ospiterà gara 5 e gara 6 del mondiale. Si corre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia che ospita abitualmente i test invernali della Formula E. Sarà, però, la prima volta di una gara su un circuito permanente e c’è grande attesa per capire come si comporteranno le vetture, progettate per gli stretti e sconnessi circuiti cittadini che contraddistinguono da sempre la serie elettrica. Un tracciato di circa 3 chilometri e mezzo che ricalcherà quasi totalmente quello utilizzato dalla MotoGP nel Gran Premio della Comunitat Valenciana. Pur non essendo un cittadino è considerato molto impegnativo per le monoposto con curve strette e brevi rettilinei.

JAGUAR AL COMANDO, MA LA MERCEDES FA PAURA

Dopo i doubleheader di Diriyah e Roma la classifica vede la Jaguar Racing al comando. Una vittoria e quattro podi nelle prime 4 gare hanno fruttato un bottino di 82 punti alla scuderia inglese che precede di 17 punti la Mercedes. La vettura tedesca è sembrata comunque la migliore del lotto a livello tecnico: 2 super pole e 2 vittorie finora, ma anche tanta sfortuna nelle gare arabe e italiane.

Tra i piloti, Sam Bird (Jaguar) guida il campionato con appena 4 punti di vantaggio sul compagno Mitch Evans. Classifica comunque cortissima con 4 vincitori diversi nelle prime 4 uscite stagionali.

Tra i favoriti per le gare di Valencia sicuramente ci sono i due alfieri della Mercedes, Stoffel Vandoorne e Nick De Vries, ma attenzione a Robin Frijns (Envision Virgin) che si è dimostrato il più costante tra i piloti di vertice (l’unico senza ritiri) pur non avendo ancora vinto un E-Prix.

IL PROGRAMMA

SABATO 24/4

7:20 FP1

9:15 FP2

11:00 QUALIFICHE E SUPER POLE

15:04 E-PRIX 1

DOMENICA 25/4

8:00 FP3

10:00 QUALIFICHE

14:04 E-PRIX 2

