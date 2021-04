Una qualifica inedita quella di oggi in Formula E, con i piloti che per la prima volta hanno dovuto competere su un circuito permanente. Sessione tiratissima che ha visto la Mercedes ancora una volta protagonista. La vettura tedesca consegue la terza super pole sulle 5 qualifiche disputate finora. Stoffel Vandoorne (1.26.494) batte per un soffio Antonio Felix Da Costa su DS (1.26.522), mentre partirà dalla terza casella il compagno De Vries staccato di 2 decimi. Seguono Günther su BMW e Lynn della Mahindra. Buoni segnali dalla Nissan che ha fatto debuttare qui in Spagna la sua nuova powertrain: Buemi partirà sesto mentre il compagno di box Rowland scatterà dalla nona posizione.

Jaguar in difficoltà

Sorprendono i risultati dei leader delle classifiche costruttori e piloti. Le Jaguar di Sam Bird e Mitch Evans si sono qualificate rispettivamente al 21° e al 18°. Si prospetta una gara in salita per la scuderia inglese e potenzialmente decisiva per il campionato.

