Freestyle

Aerials, Maxime Burov vince ancora davanti a Krotov

Secondo successo consecutivo per Maxime Burov che con 127.60 si prende il secondo successo consecutivo, e batteil connazionale Pavel Krotov (120.81) come gli era successo a Ruka. Burov ha allungato in testa alla classifica generale, ora ha 40 punti di vantaggio su Krotov e 100 sullo svizzero Noe Roth (terzo con 120.36).

