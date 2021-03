Freestyle

Freestyle, Aerials, Maxim Búrov trionfa ad Almaty: il titolo iridato è suo

FREESTYLE - Il 22enne russo si è imposta con una prova sontuosa in finale portando a casa 135 punti e il titolo iridato. Alle sue spalle lo statunitense Christopher Lillis, rimasto in testa a lungo con i suoi 133.5 punti e beffato all’ultimo respiro proprio da Burov. A chiudere il podio Pavel Krotov altro atleta che non ha potuto gareggiato sotto la bandiera russa.

00:01:11, 2 ore fa