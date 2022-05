Freestyle

Freestyle in Svizzera, Scie arcobaleno sulla neve di Crans Montana: che show!

Ad aprile si è svolta a Crans-Montana, in Svizzera, una spettacolare dimostrazione di abilità e colore da parte di alcuni dei migliori sciatori e snowboarder freestyle in circolazione. Durante 'The Nines' è avvenuta questa splendida esibizione multicolor.

