Si scrive la storia a Val Thorens, località francese che ha ospitato la terza gara di Coppa del Mondo di freestyle, specialità skicross: Simone Deromedis ha infatti conquistato una straordinario terzo posto, riportando nuovamente l’Italia sul podio a sedici anni di distanza dalla seconda posizione di Carl Heinz Molling in Repubblica Ceca, datata 3 febbraio 2006.

Il ventunenne trentino, dopo aver superato in scioltezza le fase di qualificazione centrando la decima piazza con il tempo di 1:06:66, ha vinto la propria batteria sia agli ottavi che ai quarti, piazzandosi poi al secondo posto nella semifinale che gli ha consentito il passaggio per l’ultimo atto.

Ad

Nella big final l’azzurro ha dovuto cedere il passo dunque allo svizzero Alex Fiva, nuovamente sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo dopo due anni a bocca asciutta, ed al padrone di casa Terence Tchiknavorian. Quarto invece lo statunitense Tyler Wallasch.

Freestyle Deromedis terzo nello skicross di Val Thorens 3 ORE FA

In campo femminile infine ennesimo trionfo per la svedese Sandra Naeslund, arrivata alla ventesima vittoria della carriera in questa rassegna, seguita dalla temibile svizzera Fanny Smith e dalla canadese Marielle Thompson.

Deromedis terzo nello skicross di Val Thorens

Freestyle Horishima torna al successo, il Giappone vince anche al maschile IERI A 14:49