Freestyle

Freestyle Skiing - Che schianto per Kevin Rolland: con la schiena contro il muro

Freestyle Skiing - Nonostante la grande esperienza in Coppa del Mondo, Kevin Rolland ha rimediato una bruttissima caduta durante il suo esercizio di halfpipe. Per fortuna nulla di rotto per l'ex oro mondiale, anche se il francese se l'è vista davvero brutta.

00:02:06, 34 minuti fa