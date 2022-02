Freestyle

Giochi olimpici - Jia Zongyang, pun salto mortale di troppo rovina l'atterraggio

Incredibile salto negli aerials di freestyle per il cinese, che all'atterraggio rimbalza via ed esegue un salto mortale in avanti. Benché scenografico, purtroppo gli fa perdere molti punti nella voce dell'atterraggio, che dovrebbe essere pulito e senza altri movimenti. Però bravissimo a non farsi male!

