In ogni edizione delle Olimpiadi che si rispetti, non mancano mai gli idoli della nazione ospitante. Alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, una di queste figure prende il nome di Ailing Eileen Gu. Originaria di San Francisco ma di nazionalità cinese, la giovanissima Gu gareggia nella disciplina dello sci freestyle con l'obiettivo di conquistare il titolo in tre specialità diverse: halfpipe, slopestyle e big air.

Nessuna atleta nella storia dei Giochi Olimpici è mai stata in grado di vincere una medaglia in tutte e tre le prove di acrobazie dello sci nella stessa manifestazione. Potrebbe arrivare un'altra impresa da record in questa stagione per la cinese, dopo aver completato un trick mai realizzato da nessun'altra sciatrice

Eileen Gu da record: prima sciatrice a completare un Double Cork 1440!

Quando gareggia Gu Ailing?

Martedì 8 febbraio, sci freestyle big air femminile (ore 3:00 italiane)

Lunedì 14 febbraio, sci freestyle slopestyle femminile (ore 2:30 italiane)

Venerdì 18 febbraio, sci freestyle halfpipe femminile (ore 2:30 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Per Ailing Eileen Gu si tratta del debutto alle Olimpiadi Invernali. La sciatrice cinese ha invece partecipato, nel 2020, ai Giochi Olimpici Giovanili di Losanna, conquistando due medaglie d'oro (nel big air e halfpipe) e un argento (nello slopestyle). Un bottino che punta a confermare, se non addirittura migliorare, a Pechino 2022.

Quanti anni ha Ailing Eileen Gu?

Eileen Gu si presenta alle Olimpiadi di casa con grandi ambizioni a soli 18 anni. È nata infatti il 3 settembre 2003. In carriera vanta già due titoli iridati e otto vittorie in Coppa del Mondo, oltre ad essere stata pluridecorata alle Olimpiadi Giovanili. Ora per lei sembra essere già arrivato il momento del grande salto.

