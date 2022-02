nella festa a stelle e strisce, il connazionale Nicholas Goepper (86.48), bravo a riprendersi dopo una prima run disastrosa. Terzo posto per il "veterano" svedese Jesper Tjeder, in grado di chiudere in 85.35. Delusioni per il norvegese Birk Ruud, quinto in 79.33 Grazie ad una prima run pressochè perfetta da 90.01, lo statunitense Alexander Hall ha regalato agli Stati Uniti un'altra medaglia olimpica nello slopestyle maschile. Alle sue spalle,bravo a riprendersi dopo una prima run disastrosa. Terzo posto per il "veterano" svedese Jesper Tjeder, in grado di chiudere in 85.35. Delusioni per il norvegese Birk Ruud, quinto in 79.33 e per l'altro statunitense Colby Stevenson, settimo in 77.43.

L'oro olimpico dello slopestyle, lo statunitense Alecander Hall. Credit Foto Getty Images

Prima run subito ricca di spunti interessanti. A fare la voce grossa sono stati il terzetto svizzero e quello statunitense, con Fabian Boesch che ha aperto con un solidissimo 78.05. Buona anche la run d'apertura dello statunitense Colby Stevenson (77,43), in grado di mettere subito in cassaforte un punteggio che avrebbe dovuto permettergli di spingere maggiormente nelle run successive. Nel finale, da segnalare l'85.35 dello svedese Jesper Tjeder, il 78.20 dello svizzero Andri Ragettli e l'impressionante il 90.01 dell'altro statunitense Alexander Hall, al comando dopo il primo giro di trick.

Nella seconda run sono poi continuate a fioccare le prestazioni degne di nota. Boesch ha aperto le danze con un modesto 51.46, seguito dall'americano Nicholas Goepper, rientrato prepotentemente in gara con un 86.48 che lo ha momentaneamente posizionato al secondo posto in classifica. Impressionante anche il back to back dell'altro statunitense Hall, in grado di calare un altro 86.38, mentre lo svedese Tjeder ha sprecato il suo secondo tentativo con un grave errore nella prima parte del tracciato. Nel finale, lo svizzero Ragettli si è poi ulteriormente migliorato, droppando un 83.50.

Hall conquista l'oro con un trick creativo

Primi rail fatali anche a Tjeder ed Hall che hanno entrambi sprecato i rispettivi ultimi tentativi. Imprecisa l'ultima run dello statunitense Goepper (53.43) comunque in grado diventare Ultima run che a differenza del solito, non ha rimescolato le posizioni della classifica finale. Boesch si è chiamato subito fuori dalla corsa per le medaglie, con un errore in apertura di run.Imprecisa l'ultima run dello statunitense Goepper (53.43) comunque in grado diventare il primo di sempre ad ottenere 3 medaglie olimpiche consecutive nello slopestyle . Dopo due run ricche di errori, il norvegese Birk Ruud ha invece tentato il colpaccio nel finale di gara, droppando un 79.33 che gli è però valso solo il quinto posto finale.

