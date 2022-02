Dalle assolate spiagge del Lido di Venezia alle rigide nevi di Pechino. Il nostro Leonardo Donaggio ce l’ha fatta, si è qualificato per la finale a 12 di freeski big air col 10° punteggio complessivo. Ed ora, a soli 18 anni e con il timbro di più giovane partecipante della spedizione olimpica azzurra, Leonardo ha il diritto, anzi il dovere, di non porsi limiti.

Pechino 2022 Leonardo Donaggio dà spettacolo nel Freestyle Big Air: è in finale!

Big air e slopestyle, il suo percorso a Pechino

Il punteggio che al termine delle tre manche di qualificazione lo ha portato in finale, è di 170.50. L’azzurro ha ipotecato il traguardo alla prima manche, chiusa con un clamoroso 90.25, che ha fatto saltare i nostri telecronisti dalle loro seggiole. Oltre alla competizione del big air (all’esordio nei Giochi), Leonardo competerà anche nello slopestyle, sua specialità. La prima manche della finale big air è in programma mercoledì 9 febbraio alle 11.00; subito dopo la seconda, alle 11.22, e la terza valevole per la medaglia dalle 11.45.

Proibitivo anche solo pensare di insidiare i punteggi fatti registrare dagli atleti al comando delle qualificazioni: il norvegese Birk Ruud ha inanellato acrobazie stratosferiche, accumulando ben 187.75 punti. Dietro di lui Alexander Hall (USA) con 180.25 e Oliwer Magnusson (Svezia) con 177.25. Eppure un giusto cocktail di prodezza ed incoscienza potrebbe garantire a Leonardo una finale da protagonista.

Chi è Leonardo Donaggio, il più giovane della spedizione azzurra

La storia che ha portato Leonardo Donaggio a competere nelle sue prime Olimpiadi è un esempio di determinazione e perseveranza. Lidense, ha iniziato a sciare a soli due anni e mezzo. Gli inizi si sono consumati a braccetto dei genitori, sui pendii del Monte Civetta (Belluno). Poi, col tempo, l’evoluzione all’adrenalinica parte acrobatica dello sport: a 10 anni infatti, un video su YouTube stregò Leonardo, che nel giro di poche sessioni decise di dedicare il tempo dei suoi weekend a perfezionare i suoi salti.

Poi i primi grandi traguardi: il Centro Sportivo dell’Esercito lo ha accolto a braccia aperte, così come la squadra nazionale di Coppa del Mondo, di cui ormai è tessera essenziale: a Font Roumeu (Francia) ha strappato il pass olimpico grazie ad un insperato nono posto nello slopestyle. I suoi principali exploit vanno ritracciati in Coppa Europa: Donaggio esordì in questa competizione a soli 14 anni, diventando il più giovane italiano di sempre a parteciparvi. Nel 2018 già un secondo posto, mentre l’anno scorso ha conquistato il titolo nel big air.

Ed oggi, nello stesso anno in cui dovrà affrontare la Maturità, Leonardo si trova di fronte a una delle sue prime grandi occasioni per fare rumore. Appuntamento a mercoledì, dunque, per gustarci la consacrazione di uno dei nuovi enfant prodige nello sport azzurro.

