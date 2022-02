Giochi Olimpici di Pechino 2022 trovano il loro atleta immagine e, per la Cina, non avrebbe potuto andare meglio di così. Eileen Gu centra infatti la terza medaglia a Cinque Cerchi, mettendosi al collo l'oro nello Sci Freestyle Half Pipe femminile con delle run pazzesche. Alla nella seconda riesce a migliorarsi ulteriormente (95.25) e distanziare ancor più la coppia canadese formata da Cassie Sharpe (argento col punteggio di 90.75) e Rachael Karker (bronzo in 87.75). Fallisce invece l'appuntamento con la medaglia l'estone Kelly Sildaru, giunta ai piedi del podio per soli 0.75 di punteggio rispetto a Karker; per Sildaru un'altra gara chiusa con un risultato inferiore alle aspettative, dopo il bronzo nello Slopestyle, disciplina in cui partiva come favorita. Questidi Pechino 2022 trovano il loro atleta immagine e, per la Cina, non avrebbe potuto andare meglio di così.centra infatti la terza medaglia a Cinque Cerchi, mettendosi al collo l'nellofemminile con delle run pazzesche. Alla freestyler cinese sarebbe bastata la prima (93.25), mariesce a migliorarsi ulteriormente () e distanziare ancor più la coppia canadese formata da(argento col punteggio di 90.75) e(bronzo in 87.75). Fallisce invece l'appuntamento con la medaglia l'estone, giunta ai piedi del podio per soli 0.75 di punteggio rispetto a Karker; per Sildaru un'altra gara chiusa con un risultato inferiore alle aspettative, dopo il, disciplina in cui partiva come favorita.

tre medaglie olimpiche nelle tre discipline previste per lo Sci Freestyle, dopo l'oro nel Big Air e Cina a quota 8 ori complessivi e ad agganciare provvisoriamente al 3° posto gli Stati Uniti d'America nel medagliere di Pechino 2022. La Norvegia è ormai praticamente irraggiungibile (14 ori, 29 medaglie complessive), ma per la Cina è un grandissimo traguardo, specie considerando che a Pyeongchang 2018 le medaglie erano state 9 totali con un solo oro. Gu diventa la prima atleta a vincereolimpiche nellepreviste per lo Sci Freestyle, dopo l'oro nel Big Air e l'argento conquistato nello Slopestyle . Un'impresa mai riuscita prima, che lancia lacomplessivi e ad agganciare provvisoriamente al 3° posto gli Stati Uniti d'America nel medagliere di Pechino 2022. La Norvegia è ormai praticamente irraggiungibile (14 ori, 29 medaglie complessive), ma per la Cina è un, specie considerando che ale medaglie erano statecon un solo oro.

Per Gu Ailing - questa la nomenclatura e pronuncia originaria del suo nome, in cinese - si tratta invece della definitiva consacrazione nell'Olimpo dei più grandi freestyler di sempre, peraltro a soli 18 anni d'età. Nata il 3 settembre 2003 a San Francisco, nel giugno 2019 ha acquisito la cittadinanza cinese e cominciato a gareggiare per difendere la bandiera del Paese asiatico, dopo aver disputato i Mondiali juniores come atleta statunitense. L'annuncio della cittadinanza cinese l'aveva dato tramite uno dei social network più popolari in Cina, con la caption "Hello, my name is Eileen Gu and I am a Chinese freestyle skiing athlete" e lo screenshot della sua pagina informativa nel database della FIS. Secondo diverse fonti, la scelta di acquisire la cittadinanza cinese è maturata per il legame di Eileen Gu con la madre, ma anche per l'amore della freestyler verso la cultura asiatica; una passione che la porta a conoscere perfettamente il pechinese e a saper recitare antichi poemi in lingua madre.

