Freestyle

Olimpiadi invernali - Favola Wallberg! Battuto Kingsbury, lo svedese oro nelle gobbe

Lo svedese Walter Wallberg non aveva mai vinto una gara in Coppa del Mondo e si sblocca nel giorno più importante, imponendosi nella gara valida per le Olimpiadi di Pechino 2022 davanti al leggendario Mikaël Kingsbury. Riviviamo la sua manche decisiva nelle gobbe del freestyle.

00:03:21, un' ora fa