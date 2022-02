L'Italia rimanda nuovamente l'appuntamento con una medaglia nello sci freestyle: Jole Galli e Lucrezia Fantelli non riescono a imporsi come underdogs. Galli non riesce a superare la batteria dei quarti di finale, mentre Fantelli cade rovinosamente negli ottavi . L'oro va alla grande favorita Sandra Naeslund, della Svezia. In finale, la campionessa precede la canadese Marielle Thompson e la tedesca Daniela Maier.

Qi Guangpu quasi non ci crede: è oro nel salto maschile

08:24 - Naeslund si tinge d'oro!

Sandra Naeslund domina dall'inizio alla fine: la svedese chiude tutte le porte a Fanny Smith nella parte iniziale del tracciato, per poi scappare alla stretta finale. Imbattibile la sciatrice svedese, alla sua prima medaglia olimpica! Marielle Thompson, campionessa olimpica nel 2014, completa una rimonta spettacolare dal 4° al 2° posto, bruciando Smith al traguardo per assicurarsi l'argento. Fanny Smith viene poi ammonita e retrocessa dopo aver tagliato il traguardo per terza. Il bronzo va a Daniela Maier.

08:22 - Phelan vince la finalina

Tre canadesi tagliano per prime il traguardo nella finalina: Phelan, Hoffos, Schmidt e l'australiana Kennedy-Smith a chudere.

08:11 - Fanny Smith in finale al fotofinish!

Che spavento per Fanny Smith, che finora non ha mai disputato run semplici. L'elvetica perde coordinazione sul rettilineo finale. L'arrivo è al fotofinish tra Smith, Maier e Phelan. Alla fine gioiscono la svizzera e la tedesca, che raggiungono Naeslund e Thompson nella finalissima.

08:04 - Naeslund e Thompson in finale

La svedese Sandra Naeslund e la canadese Marielle Thompson rispettano i pronostici e dominano la prima semifinale. Niente da fare per le altre due canadesi Hannah Schmidt e Courtney Hoffos.

07:56 - Smith vince la bagarre con Edebo

La svedese Edebo cade dopo aver tentato l'all-in per la testa del gruppone: Fanny Smith non trema e taglia il traguardo davanti a tutte. Assieme a lei avanza anche Brittany Phelan. Quattro canadesi in semifinale!

07:50 - Kennedy-Sim on fire

Dopo aver beneficiato della caduta di Fantelli, l'australiana Kennedy-Sim riesce a tagliare il traguardo davanti alla tedesca Maier. Eliminate la russa Chirtcova e l'austriaca Ofner.

07:46 - Niente da fare per Galli!

Partenza lenta dal cancello per Jole, che nella parte sciata sembra poter rimontare il duetto canadese Thompson-Schmidt. L'azzurra però non riesce mai a trovare il momentum necessario a sferrare il sorpasso. Galli chiude terza, è fuori.

07:42 - Naeslund insuperabile

La svedese domina anche la batteria dei quarti: Hoffos le dà la caccia fino alla fine, ma non riesce mai ad emergere dalla sua scia. In semifinale passano Naeslund e Hoffos, out Gantenbein e Grillet Aubert.

07:40 - Ora i quarti!

Rimane una sola italiana ai quarti: Jole Galli se la giocherà nella seconda batteria assieme alle due canadesi Thompson e Schmidt, oltre alla tedesca Holzmann. Primo crash test per la 26enne di Livigno. Rimangono in gara anche le due favorite Sandra Naeslund e Fanny Smith.

07:34 - Fanny Smith avanti

Un ottavo di finale più teso del previsto per Fanny Smith: la bicampionessa mondiale taglia il traguardo davanti all'austriaca Limbacher e la russa Sherina. Qualificate anche la canadese Phelan e la svedese Edebo nella penultima batteria.

07:22 - Fantelli cade!

Clamorosa caduta di Lucrezia Fantelli, che stava guidando la sua batteria. L'Italiana era partita forte dalla fase di seeding, guadagnandosi il pettorale rosso. Un atterraggio sbilanciato l'ha scaraventata fuori dalla pista. Ora Lucrezia è rimasta a terra, c'è tanta preoccupazione. Avanzano Kennedy-Sim e Chirtcova.

Ansia per Fantelli: brutta caduta agli ottavi, serve la barella

07:17 - Maier avanti, incidente Ofner-Maltseva

E' stata una gara equilibrata fino alle ultime battute: l'austriaca Ofner e la russa Maltseva si sono incrociate in curva, cadendo fragorosamente. Maier taglia il traguardo in scioltezza, poi Ofner è brava a rialzarsi per prima e chiudere la gara in seconda posizione.

07:14 - Schmidt e Holzmann ai quarti

Gara gestita bene dalla canadese Schmidt, che fa pagare un secondo abbondante alla tedesca Holzmann. Saranno loro le avversarie di Galli ai quarti, oltre alla Thompson. Eliminata l'elvetica Lack.

07:08 - Galli al fotofinish!

Partenza composta di Jole Galli, che tiene la scia della campionessa olimpica 2014 Marielle Thompson per 3/4 di gara. Sulle gobbe finali però, Galli rischia di impiantarsi: l'austriaca Foedermayr si rifà sotto e sfiora la qualificazione per pochi centimetri. Galli ai quarti di finale come seconda, ma che sudata!

07:07 - Hoffos e Gantenbein bruciano le cinesi

Courtney Hoffos e Talina Gantenbein scappano in solitaria sfruttando una partenza bruciante. Avanzano a braccetto ai quarti di finale. Seminate le due cinesi Ran e Pu, mai vicine a impensierire la canadese e la svizzera.

07:02 - Naeslund in scioltezza

Subito velocissima dai gate la leader di Coppa del Mondo: dietro a lei è bagarre tra la francese Grillet Aubert e la russa Ponkratova. La transalpina vince in rimonta e avanza così ai quarti.

7:00 - Naeslund al via

La grande favorita partirà dalla prima batteria al fianco di Grillet Aubert e Ponkratova. Vedremo se ci saranno sorprese...

06:45 - Pronti...

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della gara di ski cross femminile. Oggi si assegnano le medaglie. Lucrezia Fantelli e Jole Galli a caccia di un podio storico. La Fantelli ha figurato meglio nelle selezioni, aggiudicandosi il pettorale numero 6. Più dietro Jole Galli, che fa registrare una solida 12a posizione. Galli partirà dalla batteria 3, Fantelli dalla 6.

06:10 - Ottavi di finale, le batterie

Le migliori due di ciascuna batteria avanzano al turno successivo

BATTERIA 1

NAESLUND Sandra (SWE)

GRILLET AUBERT Jade (FRA)

PONKRATOVA Elizaveta (ROC)

BATTERIA 2

HOFFOS Courtney (CAN)

GANTENBEIN Talina (SUI)

RAN Hongyun (CHI)

PU Rui (CHI)

BATTERIA 3

THOMPSON Marielle (CAN)

GALLI Jole (ITA)

FOEDERMAYR Christina (AUT)

BATTERIA 4

SCHMIDT Hannah (CAN)

LACK Saskja (SUI)

HOLZMANN Johanna (GER)

BATTERIA 5

MAIER Daniela (GER)

MALTSEVA Ekaterina (ROC)

OFNER Katrin (AUT)

BATTERIA 6

FANTELLI Lucrezia (ITA)

KENNEDY-SIM Sami (AUS)

CHIRTCOVA Anastasiia (ROC)

BATTERIA 7

PHELAN Brittany (CAN)

EDEBO Alexandra (SWE)

KUCEROVA Nikol (CZE)

BARON Alizee (FRA)

BATTERIA 8

SMITH Fanny (SUI)

SHERINA Natalia (ROC)

LIMBACHER Andrea (AUT)

Chi tenere d'occhio

Ci aspettiamo una corsa a due tra la svedese Sandra Naeslund (campionessa del mondo 2018 e 2020) e la svizzera Fanny Smith (bronzo a PyeongChang 2018, campionessa del mondo nel 2019 e 2021). Entrambe sono state dominanti nell'ultima stagione di Coppa del Mondo. Nulla è ancora scritto però: questa competizione potrebbe trasformarsi in una lotteria, con le nostre italiane pronte ad approfittarne.

Il programma di giovedì 17 febbraio

Occhi puntati sulle due manche della combinata alpina femminile, con Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nicol Delago a giocarsi la medaglia. La discesa è in programma dalle 3.30, lo slalom dalle 7.00. Nella giornata spazio a skicross, combinata nordica e pattinaggio di figura.

"Superstiloso!": incredibile salto di Donaggio in finale

