Jole Galli e Lucrezia Fantelli hanno il dovere di provarci nelle fasi finali del freestyle ski cross. Le due azzurre vantano rispettivamente un quarto ed un quinto posto come migliori risultati in Coppa del Mondo. Si parte con gli ottavi alle 7.00 italiane, poi le fasi successive in rapida sequenza. La finalissima è in programma subito dopo la finalina delle 8.10. L'Italia non ha mai vinto una medaglia nello sci freestyle (nonostante le incoraggianti prestazioni del giovanissimo Leonardo Donaggio ), e questa potrebbe essere una lieta prima volta.