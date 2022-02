Simone Deromedis vende cara la pelle nella competizione di ski cross maschile. Il 21enne di Trento ha chiuso in 5a posizione complessiva dopo una bagarre nella small final con Brady Leman (Canada), Johannes Rohwreck (Austria) e Francois Place (Francia).

Pechino 2022 Deromedis, il futuro è tuo! 5° nello Ski Cross e spaccata alla Ghedina UN' ORA FA

Il giovanissimo azzurro si è reso protagonista di un exploit sin dalla fase di seeding, quando ha conquistato il pettorale rosso numero 8. Da lì, Deromedis ha bruciato le tappe fino allo scalino decisivo della semifinale.

Deromedis show negli ottavi! L'azzurro vola ai quarti con facilità

Simone, al suo esordio olimpico, parte veloce e dà paga ai migliori. Agli ottavi di finale si mette alle spalle il francese Vastien Midol, che poi riesce ad eliminare nel turno successivo, dominato dall'italiano.

Deromedis non si ferma più: centra la semifinale con grinta!

E' proprio nei quarti di finale che Deromedis accende la lampadina più brillante di tutte: l'azzurro tiene testa al campione del mondo in carica Alex Fiva (Svizzera): dopo averlo regolato con una spallata in curva, Deromedis cede solamente sul rettilineo finale mollando la sua linea anzitempo. In semifinale però, Deromedis compie il primo, costosissimo passo falso: Simone perde velocità alle battute finali, permettendo al russo Ridzik di infilarsi alle spalle dell'inossidabile Fiva.

Peccato Deromedis! Il sogno Big Final svanisce all'ultimo

Nella finalissima, la Svizzera festeggia una doppietta d'antologia: Ryan Regez prende il tempo al connazionale Fiva e taglia il traguardo in solitaria. I rosso crociati firmano un successo che pesa come l'oro. A completare il podio proprio Sergey Ridzik, carnefice del nostro Deromedis in semifinale. Simone Deromedis saluta il Genting Park con la consapevolezza di aver affrontato a spada tratta i migliori, a soli 21 anni. Il countodwn per Milano-Cortina è già partito per lui!

