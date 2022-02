Freestyle

Olimpiadi invernali - Incredibile Jon Sallinen: centra in pieno il cameraman, botta tremenda

PECHINO 2022 - Incredibile Jon Sallinen! Nella prova di Sci Freestyle Halfpipe, il finlandese esegue trick molto belli ma, in uno di questi, centra in pieno un cameraman per un botto tremendo.

