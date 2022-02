, nell'ultima run, spalle al muro dopo due tentativi errati, ha sfoderato un 86.23 che non le è valso l'oro per soli 33 centesimi di punto. Terzo posto per Kelly Sildaru, calata dopo un'ottima run d'apertura. Grande delusa di giornata la francese Ledeux, inserita nel lotto delle favorite e solo sesta, con tanti errori nelle ultime due run. Buona invece la prova dell'azzurra Silvia Bertagna che centra la Top-10, obiettivo della vigilia, con una seconda run solida. Una seconda run da sogno permette alla svizzera Mathilde Gremaud di centrare l'oro che aveva solo sfiorato a PyeongChang 2018 . Prova impressionante della cinese Gu, già oro qui a Pechino nel BigAir che. Terzo posto per Kelly Sildaru, calata dopo un'ottima run d'apertura. Grande delusa di giornata la francese Ledeux, inserita nel lotto delle favorite e solo sesta, con tanti errori nelle ultime due run. Buona invece la prova dell'azzurra Silvia Bertagna che centra la Top-10, obiettivo della vigilia, con una seconda run solida.

Storica Gremaud! Entra in finale con l'ultimo punteggio e vince l'oro olimpico

Prima run di controllo per molte delle big al via, desiderose di mettere in cassaforte un punteggio sicuro per evitare di concludere la prova con tre zeri. La francese Ledeux, dominatrice della scorsa stagione, ha chiuso con 72.91, seguita da Silvia Bertagna, autrice di una run fotocopia a quella delle qualifiche (48.50). Nel finale di run ottima prova per Sildaru, momentaneamente in testa con 82.06. Meno bene Gu (69.90).

Ottima run per Silvia Bertagna nella finale di Sci Freestyle Slopestyle

Perde lo sci sul binario, sbalordita l'elvetica Gremaud

Nella seconda run sono iniziate a fioccare le prestazioni di alto livello. Ad aprire è stata la svizzera Gremaud, perfetta nei rail e capace di chiudere in 86.56. È invece giunta solo uno caduta per la francese Ledeux, con Bertagna che ha chiuso in 61.85. Chiusura di run che è invece spettata alla russa Tatalina, positiva in 74.16, alla cinese Gu, finita spalle al muro con un'inaspettata caduta, ed all'estone Sildaru, sfortunata nel perdere uno sci a fine prova (46,71).

Che classe Sildaru! Perde uno sci ma chiude comunque il trick finale

È la terza, come da pronostico, la run che ha però maggiormente determinato la classifica finale. Gremaud ha sprecato un'ottima chance in apertura chiudendo in 46.96. La francese Ledeux l'ha graziata, sbagliando ancora (28.81). Caduta finale anche per Bertagna, comunque soddisfatta della Top-10 finale. Finale di gara ed inizio dei fuochi d'artificio: ha aperto la russa Tatalina, strepitosa a piazzare un 1440 ed ottenere un 75.51; l'ha seguita l'americana Voisin che ha chiuso quinta dopo il 74.28 della seconda run. A seguire, con una pressione assurda sulle spalle, la cinese Gu ha poi estratto dal cilindro un meritatissimo 86,23, sfiorando di 33 centesimi la prima posizione. Nulla da fare invece per Sildaru, terza dopo un'ultima run da 78.75.

Eileen Gu conquista un'altra medaglia: è argento nello Slopestyle!

Sport explainer: alla scoperta del freestyle moguls

