Sandra Naeslund si conferma la donna da battere nello skicross alle Olimpiadi di Pechino 2022. La svedese ha dominato la seeding run, la prova che decide le teste di serie per il tabellone dagli ottavi di finale in poi, chiudendo con il miglior tempo di 1’15’21. Una differenza davvero notevole rispetto a tutte le avversarie, con Naeslund che ha rifilato distacchi impressionanti, dando veramente la sensazione di poter essere imbattibile su questa pista.

Alle spalle della svedese c’è la principale rivale, la svizzera Fanny Smith, che ha comunque accusato quasi due secondi di ritardo (+1.85). Terza posizione per la tedesca Daniela Maier (+2.42), che ha preceduto le due canadesi Hannah Schmidt (+2.86) e Marielle Thompson (+2.95).

Prestazione convincente per Lucrezia Fantelli, che stabilisce il sesto miglior tempo (+2.96) a pari merito con la canadese Brittany Phelan. L’azzurra, se si ripetesse poi anche in gara, può davvero ambire ad un bel piazzamento e magari anche all’accesso alla finale. Completano la Top-10 la quarta canadese Courtney Hoffos (+3.07), la svizzera Talina Gantenbein (+3.10) e la svedese Alexandra Edebo (+3.28). Solo dodicesima Jole Galli, che ha accusato quasi quattro secondi di ritardo da Naeslund (+3.99). Troppi errori, già in partenza, per l’azzurra che dovrà certamente migliorare in vista della gara che comincerà dalle 7.00.

