influenzata dal forte vento laterale presente in quel di Pechino, il neozelandese Nico Porteous si è laureato campione olimpico dell'halfpipe maschile, sfruttando una prima run stellare da 93.00 punti. Alle sue spalle, In una finale pesantemente, il neozelandese Nico Porteous si è laureato campione olimpico dell'halfpipe maschile, sfruttando una prima run stellare da 93.00 punti. Alle sue spalle, l'oro olimpico di Sochi e PyeongChang , lo statunitense David Wise, bravo anch'egli a chiudere oltre la quota dei 90 punti. Terzo posto per l'altro statunitense Alex Fereira. Tutti i punteggi che sono valsi le medaglie sono stati fatti registrate nella prima run della competizione.

Prima run ricca di errori ed imprecisioni da parte degli atleti, influenzati dal forte vento presente nella pista. Il primo a trovare un buono score è stato lo statunitense Alex Fereira 87.75. Dopo di lui da segnalare le prove del canadese Noah Bowman (84.25) e del bicampione olimpico tra Sochi e PyeongChang, lo statunitense David Wise (90.75).Caduta invece per l'altro canadese Mackay. In finale di run, miglior prestazione del primo giro di trick per il grande favorito della vigilia, il neozelandese Nico Porteous (93.00).

Pechino 2022 Nico Porteous è oro nell'Half Pipe con una run meravigliosa UN' ORA FA

Anche nella seconda run sono fioccate le prestazioni interessanti. Caduta in avvio di run per il più grande dei fratelli neozelandesti Porteous, Miguel. Alex Ferreira ha invece trovato un altra run interessante da 83.75, prima dell’84.75 di Bowman. Nella lotta a distanza per l’oro Wise è invece incappato in una caduta a causa del forte vento che ha costretto anche Porteous a stopparsi a metà del suo secondo tentativo.

Ultima serie di trick che, influenzata dal vento, ha visto la quasi totalità degli atleti sbagliare o cadere. Miguel Porteous è finito a terra, fallendo il suo ultimo tentativo, così come i canadesi Bowman e Mackay. 67.75 invece per Ferreira, incapace di migliorarsi ma graziato dalla prova del connazionale Irving. Altro errore per David Wise, impreciso nella prima metà di run. Brutta caduta nel finale invece per Nico Porteous, dolorante ad un braccio ma comunque soddisfatto dell'oro.

