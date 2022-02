Freestyle

Olimpiadi invernali - Ottima prima manche per Silvia Bertagna nel Freeski Slopestyle

PECHINO 2022 - Ottima manche per l'azzurra Silvia Bertagna, che non commette alcun errore nella sua prova di Sci Freestyle Slopestyle femminile e chiude in 65.25. Una prova che potrebbe lanciarla tre le dodici sciatrici che prenderanno parte alla finale di domani.

00:02:47, un' ora fa