Freestyle

Olimpiadi invernali - Ottima run per Silvia Bertagna nella finale di Sci Freestyle Slopestyle

PECHINO 2022 - Buonissima la seconda run di Silvia Bertagna nella finale femminile di Sci Freestyle Slopestyle. L'azzurra esegue bene tutti i trick e si migliora rispetto alla run iniziale, ma per il podio servirà migliorare ulteriormente, e non poco, in quella finale.

00:02:41, 27 minuti fa