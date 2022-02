Freestyle

Olimpiadi invernali - Peccato Deromedis! Il sogno Big Final svanisce all'ultimo

PECHINO 2022 - Per un soffio! Simone Deromedis conduce la semifinale di Ski Cross maschile per 2/3 di gara, ma nell'ultimo tratto perde velocità e viene sopravanzato da due avversari. Per l'azzurro matura così il 3° posto finale e il sogno della Big Final svanisce all'ultimo. Che peccato, ma il futuro è tutto per Simone!

00:02:43, 24 minuti fa