Una storia dal lieto fine, che insegna molto. Colby Stevenson alza oggi al cielo la medaglia d’argento nello sci freestyle alle Olimpiadi di Pechino, quando quasi sei anni fa era disteso in un letto d’ospedale.

Un colpo di sonno alla guida e un incidente quasi fatale, hanno portato Stevenson, nel 2016, in un coma indotto di tre giorni. Le fratture che ha subito non si riescono a contare, 30 solo in testa. Si può dire che sia stato un vero e proprio miracolo vederlo riprendere la vita in mano, ma Colby non si è mai dato per vinto.

A quasi sei anni dall’incidente lo statunitense è profondamente cambiato e diventa un modello da seguire: inseguire i propri sogni e non arrendersi mai.

Grazie Colby per la forza che trasmetti e l’esempio che ci stai dando!

