Olimpiadi Invernali, perde lo sci sul binario nello slopestyle, l'elvetica Mathilde Gremaud rimane sbalordita

PECHINO 2022 - Inizia nel più sfortunato dei modi la finale di slopestyle femminile per Mathilde Gremaud. Alla 22enne di nazionalità svizzera si stacca l'aggancio di uno sci in atterraggio sul primo rail e cade. Un episodio di cui la stessa atleta non riesce a capacitarsi.

00:01:15, Ieri A 02:19