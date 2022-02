Comincia bene il cammino di Jakara Anthony alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'atleta di sci freestyle infatti si è imposta nelle qualificazioni femminili della specialità moguls, conquistando il totale di 83.75. L'australiana, già trionfatrice nella tappa di Coppa del Mondo di Alpe d'Huez, ha avuto la meglio sulla concorrenza grazie al miglior riscontro nell'air (17.26) e nei turn (50.00), numeri che le hanno permesso di arginare di tre punti la francese detentrice del titolo olimpico Perrire Laffont, seconda con 81.11.

Leggermente più staccata poi la statunitense Jeelin Kauf, terza con 79.15 davanti alla compagna di squadra Olivia Giaccio, quarta con 78.11. Da segnalare poi la prestazione della Vice Campionessa Olimpica in carica Justine Dufour Lapointe, decima con 71.46 a causa soprattutto di un problema durante. la fase di air.

Non partita per le qualifiche infine la kazaka Julija Galyševa, medaglia di bronzo a PyeongChang 2018. La fase finale andrà in scena il 6 febbraio a partire dalle ore 12:30.

