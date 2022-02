Sandra Naeslund corona una grandiosa carriera con la sua prima medaglia olimpica. Il metallo è il più prezioso: per la svedese è oro davanti a Marielle Thompson (Canada) e a Daniela Maier (Germania). Naeslund, campionessa mondiale nel 2018 e 2020, oltre ad essere la leader della corrente Coppa del Mondo, vince tutte le gare a partire dagli ottavi, dimostrandosi imbattibile. Grande delusione per Fanny Smith, sua rivale principale, che viene retrocessa dopo aver tagliato il traguardo per terza.

Male le azzurre Jole Galli e Lucrezia Fantelli: la 26enne di Livigno viene eliminata ai quarti, mentre la 25enne di Verona cade rovinosamente agli ottavi di finale.

Ad

Pechino 2022 Fantelli in ospedale dopo una brutta caduta: come sta? UN' ORA FA

La cronaca delle fasi finali

Gli ottavi di finale partono come da copione. La svedese Sandra Naeslund, grande favorita alla vittoria finale con due Coppe del Mondo in bacheca (2018 e 2020), si rende protagonista di un avvio veloce dai gate, fulminando la francese Grillet Aubert e la russa Ponkratova. Partenza composta invece di Jole Galli dalla batteria numero 3: l’italiana resta in scia della campionessa olimpica 2014 Marielle Thompson per ¾ di gara, poi rischia di impiantarsi alle ultime gobbe; l'austriaca Foedermayr si rifà sotto e sfiora la qualificazione per pochi centimetri. Chi non passa ai quarti è Lucrezia Fantelli: l’azzurra si era guadagnata meritatamente il pettorale rosso numero 6 nella fase di seeding, ma un atterraggio sfortunato agli ottavi di finale la scaraventa fuori dalla pista. La Fantelli è scortata fuori dal Genting Park in barella.

La Naeslund domina anche la batteria dei quarti: Hoffos le dà la caccia fino all’ultimo, ma non riesce mai ad emergere dalla sua scia. In semifinale passano Naeslund e Hoffos, out Gantenbein e Grillet Aubert. Fanny Smith invece, non sembra volersi regalare delle run semplici: grandi bagarre sia ai quarti che alle semifinali, con la campionessa elvetica che la spunta sempre per pochi centimetri. In semifinale, Smith rischia la frittata sbilanciandosi sul rettilineo, ma se la cava al fotofinish. In finale ci vanno le grandi favorite: Sandra Naeslund, Fanny Smith e Marianne Thompson, con l’aggiunta dell’outsider tedesca Daniela Maier.

Qui, Sandra Naeslund domina dall'inizio alla fine: la svedese chiude tutte le porte a Fanny Smith nella parte iniziale del tracciato, per poi scappare alla stretta finale. Marielle Thompson completa una rimonta spettacolare dal 4° al 2° posto, bruciando Smith al traguardo per assicurarsi l'argento. Fanny Smith viene poi ammonita e retrocessa dopo aver tagliato il traguardo per terza. Il bronzo va a Daniela Maier.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta del freestyle moguls

Pechino 2022 Ansia per Fantelli: brutta caduta agli ottavi, serve la barella UN' ORA FA