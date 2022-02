Freestyle

Olimpiadi invernali, Sci Freestyle Aerials - Mengtao Xu non ci crede! Dopo la medaglia d'oro scoppia in lacrime

PECHINO 2022 - Dopo tante medaglie mondiali e tantissime vittoria in coppa del mondo arriva il primo oro olimpico per la fortissima cinese, che non riesce a trettenere le lacrime. Segui le Olimpiadi invernali di Pechino su Eurosport e Discovery+.

00:01:28, 8 minuti fa