Silvia Bertagna nello Sci Freestyle Slopestyle femminile! L'azzurra disputa due manche pressoché identiche, cambiando poco e nulla, soprattutto il trick finale (con un 180° in più nella manche finale), e il 68.90 le vale la qualificazione con l'8° punteggio complessivo. Bertagna è però perfetta e molto "stilosa", centrando così l'accesso alla Finale del 15 febbraio (ore 2:30 italiane) tra le migliori dodici atlete. In questi generazione successiva alla sua, ma non sfigura minimamente: l'azzurra è infatti classe 1986, mentre alcune delle favorite, tra cui la Ksenia Orlova, sciatrice del ROC, è del 2005). Ottimanello Sci Freestyle Slopestyle femminile! L'azzurra disputapressoché, cambiando poco e nulla, soprattutto il trick finale (con un 180° in più nella manche finale), e ille vale la qualificazione con l'complessivo. Bertagna è però perfetta e molto "stilosa", centrando così l'accesso alla(ore 2:30 italiane) tra le migliori dodici atlete. In questi Giochi Olimpici di Pechino 2022 , Bertagna si trova peraltro a confronto con unaalla sua, ma non sfigura minimamente: l'azzurra è infatti, mentre alcune delle favorite, tra cui la cinese Eileen Gu (2003) , sono nate nel XXI secolo e quindi più giovani di quasi due decenni (, sciatrice del ROC, è del 2005).

Bertagna si migliora! 68.90 nella 2ª manche e finale conquistata

Ad

Si gode invece al massimo l'esperienza olimpica l'altra azzurra, Elisa Maria Nakab. Dopo l'8.60 della prima manche, complici tante cadute, la classe 1998 porta a casa un 24° posto grazie al punteggio di 32.70 ottenuto nella manche conclusiva. Tanta esperienza per una sciatrice comunque giovanissima e che avrà tempi e modi di mettersi in mostra anche nello Slopestyle. Al termine delle qualificazioni, spiccano infine l'86.15 della seconda manche e l'incredibile continuità di Kelly Sildaru (Estonia), la quale chiude davanti a Johanne Killi (Norvegia) per soli 0.15.

Pechino 2022 Ottima prima manche per Silvia Bertagna nel Freeski Slopestyle 3 ORE FA

Eileen Gu aspetta il punteggio della 2ª manche mentre fa colazione

Il discorso medaglie, vedendo queste qualificazioni, sembra ristretto a tre sole atlete, con Maggie Voisin (USA, 72.78 come miglior punteggio), Anastasia Tatalina (ROC, 72.03 nella seconda manche) e Kirtsy Muir (Gran Bretagna, oggi 70.11) potenziali outsider. Non ci sarà presumibilmente Marin Hamill (USA), caduta rovinosamente al termine della seconda manche e rimasta a terra molto dolorante, tenendosi peraltro il ginocchio destro e facendo rimanere in apprensione tutto lo staff statunitense.

Ecco la lista delle 12 qualificate alla finale del 15 febbraio (ore 2:30 italiane)

Kelly Sildaru (Estonia): 86.15.

Joanne Killi (Norvegia): 86.00.

Ailing Eileen Gu (Cina): 79.38.

Maggie Voisin (USA): 72.78.

Anastasia Tatalina (ROC): 72.03.

Kirsty Muir (Gran Bretagna): 70.11.

Marin Hamill (USA): 69.43.

Silva Bertagna (Italia): 68.90 .

. Tess Ledeux (Francia): 68.13.

Katie Summerhayes (Gran Bretagna): 66.56.

Olivia Asselin (Canada): 64.68.

Mathilde Gremaud (Svizzera): 63.46.

Che manche per Sildaru: è praticamente perfetta e prenota la finale!

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta del freestyle moguls

PyeongChang Silvia Bertagna non farà parte della squadra che andrà in Corea 27/01/2018 A 09:50