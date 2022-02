Grande sorpresa nella prima gara di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Mikael Kingsbury era il grandissimo favorito della vigilia, ma il canadese non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. La leggenda indiscussa delle gobbe, Campione Olimpico a PyeongChang 2018 e tre volte Campione del Mondo, si è dovuto inchinare al cospetto dello svedese Walter Wallberg. Il 29enne, che in carriera ha alzato al cielo la Coppa del Mondo per ben dieci volte, riesce a salire sul podio a cinque cerchi per la terza volta consecutiva (argento a Sochi 2014), ma lo smacco odierno è enorme.

Ad

Pechino 2022 Kingsbury perde la corona! È "solo" argento nelle gobbe UN' ORA FA

Favola Wallberg! Battuto Kingsbury, lo svedese oro nelle gobbe

Walter Wallberg, che in carriera non ha mai vinto una gara di Coppa del Mondo (vanta comunque dieci podi), fa festa a 21 anni in maniera inattesa. Lo scandinavo si impone con 83.23 punti, una lunghezza abbondante di margine nei confronti del nordamericano (82.18). Una vera e propria apoteosi per questo ragazzo, che in stagione è stato due volte secondo a Tremblant e terzo a Deer Valley prima di partire per la Cina. A completare il podio è stato il giapponese Ikuma Horishima, Campione del Mondo 2017, al suo primo alloro olimpico. Il 24enne ha vinto tre gare in stagione (l’ultima a Deer Valley), ma oggi non è riuscito nella grande impresa. Il nipponico ha totalizzato 81.48 punti e ha preceduto nettamente il francese Benjamin Cavet (79.44), lo statunitense Nick Page (78.90) e l’australiano Cooper Woods-Topalovic (78.88).

Kingsbury perde la corona! È "solo" argento nelle gobbe

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport explainer: alla scoperta del freestyle moguls

Pechino 2022 Favola Wallberg! Battuto Kingsbury, lo svedese oro nelle gobbe UN' ORA FA