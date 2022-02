Trasformare il dolore in vocazione. Correre talmente lontano, e con tanto vigore, da riuscire a riscrivere anche il proprio passato. Quella percorsa da Winter Vinecki è stata un’incessante gara alla ricerca di significato. Winter, a 23 anni, ce l’ha fatta: è riuscita a presentarsi alla sua prima rassegna olimpica, e competerà nella gara di aerials dello sci freestyle. Le qualificazioni partiranno dalle 12.00 italiane di domenica 13 febbraio, le fasi finali dalle 12.00 del giorno dopo.

Alcuni, scorrendo con gli occhi il suo interminabile e poliedrico curriculum, urlerebbero all’enfant prodige. Altri, più affezionati alla celebrazione delle storie umane piuttosto che a quella dei numeri, la incoroneranno come uno dei più alti esempi di perseveranza. In altre parole, di umanità. Il suo, seppur all’esordio, è senza ombra di dubbio uno degli spiriti olimpici che arde di più, in questa rassegna a cinque cerchi. Perché la vita di Winter - nata nella fredda stagione che le ha tramandato il nome - è cominciata subito in salita.

Un abbraccio indelebile

Cresciuta nel Michigan dal padre Michael e dalla madre Dawn, si è dedicata al triathlon sin dalla tenera età. La madre in particolare, da atleta professionista, le trasmise fin da subito la grande passione per lo sport. Mentre Dawn, che parallelamente allo sport aveva perseguito una brillante carriera nel campo della fisica, garantiva stabilità economica alla famiglia, il padre Michael si occupava di accudire Winter e i suoi tre fratelli nella casa di Gaylord. A 5 anni, Winter cominciava già a dimenarsi tra le sterpaglie e i tracciati che confluivano appena fuori l’uscio di casa: la dimora del Michigan si estendeva per oltre 2000 acri. L’occasione giusta per costruirsi due polmoni d’acciaio.

Nel tardo 2008, a soli 9 anni, Winter si tuffò assieme a sua madre Dawn per una gara di triathlon a Orlando, Florida. Per accomodare Winter, gli organizzatori di Disney World ritagliarono una corsia speciale: non aveva ancora raggiunto la soglia d’età sufficiente per competere, eppure le sue prestazioni lasciavano già trasparire un potenziale fenomenale. Superate le ultime stanche bracciate, suo padre la attendeva dall’altra parte della riva. Sei mesi prima, a Michael era stato diagnosticato un tumore alla prostata. L’abbraccio che la andò a pescare dall’acqua rimane, ancora oggi, uno dei frammenti più vividi nella memoria di Winter. Quella fu l’ultima volta che riuscì a gareggiare davanti a suo padre. Michael morì pochi mesi dopo, al termine di una dura battaglia.

7 maratone per 7 continenti

La scomparsa del padre, piuttosto che affossarne l'infanzia, andò a corroborare il suo spirito combattente. Mamma Dawn, fino ad oggi, non ha mai smesso di fornire tutto il supporto – spirituale e materiale – per permettere alla figlia di realizzare la sua missione sportiva. E parliamo di missione, poiché gli obiettivi, agli occhi della piccola Winter, erano apparsi chiari sin dal momento in cui dovette guardare suo padre morire.

In appena un anno dalla morte di Michael, la Vinecki riuscì a raccogliere 100.000 dollari da destinare alla ricerca per il cancro alla prostata tramite la sua associazione, denominata Team Winter. Decise di elevarsi a simbolo di ciò in cui credeva di più, ovvero lo sport come magnifica storia in grado di tenerne vive un centinaio d’altre, compresa quella di suo padre.

Le vittorie accompagnarono il suo percorso sin da subito: a soli 10 anni trionfò nell’IronKids National Triathlon, una competizione vinta niente di meno che da Lance Armstrong in tenera età. Appena dopo il successo e la notorietà, ecco la focalizzazione su un obiettivo che avrebbe segnato la sua vita. Allora, la più giovane persona ad aver percorso una maratona lungo tutti i continenti aveva 27 anni. A soli 10 anni, Winter si mise in testa di polverizzare quel record. E la madre non potè far altro che percorrere quella pazza rincorsa a fianco della figlia. Tra le alture del Perù, la terra selvaggia dei Masai e i ghiacci siderali dell’Antartide, Winter e Dawn riuscirono a completare l’obiettivo di sette maratone in sette continenti. L’urlo di gioia, con tanto di dedica catartica al padre, arrivò nel novembre 2013, quando Vinecki tagliò il traguardo della maratona d’Atene. Aveva solo 14 anni.

La scommessa del freestyle

Non voglio che dicano mai: 'Non ho potuto fare qualcosa perché non avevo un padre'.

ripeteva sempre mamma Dawn. "Questo è l’obiettivo numero uno per i miei figli". Per questo fu facile, quasi naturale, lasciare volare la propria figlia lontano da casa. Durante le preparazioni per le maratone infatti, Winter aveva coltivato un’altra passione: il freestyle skiing. In special modo i salti della competizione aerials, in cui aveva cominciato a cimentarsi a partire dal 2011, quando incontrò l’olimpionica Emily Cook.

Winter allora si trasferì a Park City (Utah), e cominciò ad alternare il rigido regime in preparazione alle maratone (al tempo gliene mancavano ancora sei), alla certosina costruzione delle fondamenta aerials. L’obiettivo, più limpido che mai, era strappare il pass per l’Olimpiade successiva, a PyeongChang. E Winter ci andò veramente vicina. Il suo talento smisuratamente elastico glielo permetteva. Il grande oceano delle possibilità, in cui aveva imparato a nuotare più veloce di tutti sin da bambina, glielo imponeva.

La rinuncia a PyeongChang

Ma una serie di sciagurate interruzioni falsarono il percorso d’avvicinamento ai Giochi: nell’agosto 2017, tentando un inedito back full double full, Vinecki precipitò fragorosamente nella piscina d’atterraggio. Fu un impatto brusco, assorbito principalmente dalla sua faccia. Il suo corpo galleggiava, privo di peso, sulla superficie dell’acqua. Fu salvata dai bagnini e ricoverata tempestivamente all’ospedale. Durante la caduta si era data involontariamente un pugno sul volto, procurandosi sette fratture attorno all’occhio e alla guancia destri. Dopo un complesso intervento chirurgico e il dovuto periodo di riabilitazione, Vinecki tornò ad esercitarsi in vista delle Olimpiadi Invernali.

Winter Vinecki Credit Foto Getty Images

Ma una maschera speciale sul viso non riuscì a proteggerla dall’infortunio fatale. Nel corso di un turno di qualificazione olimpica, un atterraggio brusco sul suo ginocchio destro comportò la rottura del legamento crociato. Nessuna speranza di farcela in tempo. Dovette guardare dal suo divano la bielorussa Hanna Huskova vincere l’oro nella sua competizione, con un punteggio di 96.14. Dovette inoltre sopportare, impotente, le prestazioni delle connazionali Madison Olsen, Kiley McKinnon and Ashley Caldwell. Tutte fuori dal podio. Ancora una volta, un destino insindacabile l’aveva incatenata davanti al manifestarsi delle sue peggiori paure.

Il sogno a Pechino

Ma nello sport, così come nella vita, c’è sempre un tempo per sopportare, e un altro per rialzarsi. Lo aveva già fatto con le 7 maratone, lo avrebbe fatto di nuovo, in barba allo spartito agrodolce della sua esistenza. Nel 2021, Vinecki vinse una gara a Mosca, valida per la Coppa del Mondo. Il suo back double full full stregò la giuria. A Pechino ha dovuto stringere i denti in quarantena, distante dalla madre Dawn. Si affaccia alle qualificazioni per la finale con buone speranze di medaglia, da numero 14 al mondo nella specialità, a soli 23 anni.

Una carriera infinita, scaraventata per ogni angolo del pianeta da un turbinio di avversie. Avversie che Winter ha saputo convertire in sfide per lei, ed emozioni per il suo pubblico. E chissà che, appena superati i flip e gli avvitamenti necessari, non possa rivivere quell’abbraccio indelebile col padre, sulla strada per la medaglia.

