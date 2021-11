Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, pattinaggio di figura, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dello, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede e gare

Le gare di freestyle sono in programma dal 3 al 19 febbraio al Genting Snow Park di Zhangjiakou, località situata a circa 180 chilometri a nord-ovest di Pechino, e al Big Air Shougang situato nella capitale cinese. Sono previsti 13 eventi: slopestyle, ski cross, moguls (gobbe), halfpipe, big air e aerials. Quest'ultimo prevede anche la gara mista. Rispetto a PyeongChang 2018 sono stati aggiunti tre eventi, cioè le due gare di big air e proprio la prova mista di aerials. Nelle prove di aerials, halfpipe, slopestyle e moguls gli atleti ricevono un punteggio da una giuria che valuta diversi parametri come difficoltà dei trick, esecuzione e atterraggio dai salti (nel big air anche altezza e distanza). In queste gare c'è un primo turno di qualificazione e gli atleti con i migliori punteggi accedono alla finale che assegna le medaglie. Nello ski cross, invece, conta l'ordine di arrivo al traguardo. Si parte con un turno preliminare in cui si stabilisce il tabellone della fase ad eliminazione diretta, che comincia con gli ottavi di finale. Da qui in poi si gareggia in manche da quattro concorrenti ciascuna e i primi due di ognuna accedono al turno successivo.

Qualificazione

Alle gare di freestyle a Pechino 2022 può partecipare un numero massimo complessivo di 284 atleti, 142 per genere. Un NOC (Comitato Olimpico Nazionale) può convocare al massimo 30 atleti e un massimo di 16 atleti per genere. La Cina ha un posto riservato in ogni evento. I NOC che hanno qualificato abbastanza atleti per partecipare alla prova mista negli aerials può possono portare fino a 32 atleti. Nelle gare di aerials e di halfpipe le quote disponibili sono 25, nel big air e nello slopestyle sono 30, nello skicross sono 32. Le quote di partecipazione sono assegnate in base alla classifica data dai punti accumulati in Coppa del Mondo e ai Mondiali di freestyle 2021. Per essere selezionabile, un atleta deve aver ottenuto almeno un piazzamento in top 30 in gare di Coppa del Mondo nel periodo di qualificazione che va dal 1° luglio 2020 al 16 gennaio 2022 per aerials, moguls e ski cross e dal 1° luglio 2019 al 16 gennaio 2022 per big air, halfpipe e slopestyle e aver conseguito un minimo di punti FIS: 80.00 negli aerials, moguls e scki cross, 50.00 per halfpipe, big air e slopestyle. Un NOC può schierare al massimo quattro atleti in un singolo evento.

Calendario

3 febbraio, alle 18* - qualificazione 1 moguls femminile; qualificazione 1 moguls maschile

5 febbraio, alle 18 - qualificazione 2, finale 1, 2 e 3 moguls maschile

6 febbraio, alle 18 - qualificazione 2, finale 1, 2 e 3 moguls femminile

7 febbraio, alle 9.30 - qualificazione 1, 2 e 3 big air femminile; qualificazione 1, 2 e 3 big air maschile

8 febbraio, alle 10 - finale 1, 2 e 3 big air femminile

9 febbraio, alle 11 - finale 1, 2 e 3 big air maschile

10 febbraio, alle 19 - finale 1 e 2 aerials prova a squadre

13 febbraio, alle 10 - qualificazione 1 e 2 slopestyle femminile; qualificazione 1 e 2 aerials femminile

14 febbraio, alle 9.30 - finale 1, 2 e 3 slopestyle femminile; qualificazione 1 e 2 slopestyle maschile; finale 1 e 2 aerials femminile

15 febbraio, alle 9.30 - finale 1, 2 e 3 slopestyle maschile; qualificazione 1 e 2 aerials maschile

16 febbraio, alle 19 - finale 1 e 2 aerials maschile

17 febbraio, alle 9.30 - qualificazione 1 e 2 halfpipe femminile e maschile; seeding, ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A ski cross femminile

18 febbraio, alle 9.30 - finale 1, 2 e 3 halfpipe femminile; seeding, ottavi, quarti, semifinale, finale B e finale A ski cross maschile

19 febbraio, alle 9.30 - finale 1, 2 e 3 halfpipe maschile

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

Storia

La vicenda olimpica del freestyle comincia a Calgary 1988, anche se in quella edizione si trattò solo di una versione dimostrativa. Ad Albertville 1992 questo sport entra ufficialmente nel programma con le gare di moguls maschile e femminile ad assegnare le medaglie. A Lillehammer 1994 è la volta degli aerials e a seguire lo ski cross (Vancouver 2010), halfpipe e slopestyle (Sochi 2014) e infine big air (Pechino 2022). A Calgary e Albertville, sempre come sport dimostrativo, si gareggiò anche nel balletto, ma questa specialità poi scomparve dai radar. Canada e Stati Uniti hanno ottenuto lo stesso numero complessivo di podi (25) dal 1992 a oggi, ma i primi guidano il medagliere all time in virtù del maggior numero di ori (12 a 9). L'Italia non ha mai ottenuto un podio olimpico in nessuna delle discipline del freestyle. La norvegese Kari Traa è l'atleta che vanta più podi (3, un oro, un argento e un bronzo nei moguls), mentre il canadese Alexandre Bilodeau (gobbe) e lo statunitense David Wise (halfpipe) sono gli unici ad aver vinto due ori nella rispettiva specialità. Proveranno ad imitarli un altro canadese, Mikaël Kingsbury, e una francese, Perrine Laffont: re e regina delle gobbe e atleti più attesi di questa edizione.

