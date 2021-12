Freestyle

Sci freestyle, brivido per Bouvard: atterra pesantemente su un fianco nel mixed team di aerials

SCI FREESTYLE - Brutta caduta per Carole Bouvard durante il team event di aerials: l'elvetica, che probabilmente perde il senso dell'orientamento in volo, manca completamente l'atterraggio e cade sul fianco. Per fortuna si rialza poco dopo.

00:00:25, 14 minuti fa