Freestyle

Sci freestyle, Coppa del Mondo 2021/2022: Jakara Anthony trionfa nel moguls e allunga in classifica generale

SCI FREESTYLE - Nel giorno della brutta caduta di Perrine Laffont, la leader della classifica Jakara Anthony vince in Coppa del Mondo di moguls. Per l'australiana è il secondo successo in carriera.

00:01:41, 38 minuti fa