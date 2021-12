Freestyle

Sci freestyle, Coppa del Mondo: Horishima torna al successo, il Giappone vince anche nel moguls maschile

SCI FREESTYLE - Dopo la vittoria di Anri Nakamura nel moguls femminile, anche tra gli uomini festeggia la nazionale del Sol Levante. Ikuma Horishima torna al primo posto in Coppa del Mondo a poco più di un anno di distanza, battendo per meno di un punto. La tecnica del giapponese fa la differenza per meno di un punto sul classe 2001 svedese Albin Holmgren.

00:01:27, un' ora fa