A San Candido (Italia) è andata in scena la quinta tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Lo svizzero Ryan Regez ha ribadito quanto di buono fatto vedere in qualifica e ha trionfato, riuscendo a precedere il quotato francese Bastien Midol e il canadese Reece Howden. Nella classifica generale resta in testa il francese Terence Tchiknavorian (oggi soltanto nono) con 40 punti di vantaggio proprio su Midol. Risultati deludenti per gli italiani: Simone Deromedis e Dominik Zuech sono stati eliminati agli ottavi di finale, chiudendo rispettivamente al 28mo e al 27mo posto.

Ski cross, caduta per Jole Galli

Sandra Naeslund ha confermato il pronostico della vigilia tra le donne. La svedese ha conquistato la quarta vittoria stagionale, riuscendo a regolare la svizzera Fanny Smith e la canadese Brittany Phelan. La Campionessa del Mondo ha allungato in testa alla classifica generale, dove vanta 450 punti e un vantaggio di 104 lunghezze su Smith e addirittura 189 su Phelan. Un plauso alla nostra Jole Galli, ottima settima al traguardo: è caduta in semifinale e poi ha terminato la “small final” in terza piazza. Lucrezia Fantelli decima, eliminata ai quarti di finale. Domani si tornerà in pista sempre a Innichen per un’altra gara.

Naeslund fa il vuoto nella finale di San Candido

