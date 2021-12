All’Alpe d’Huez (Francia) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di dual moguls, disciplina dello sci freestyle. Il canadese Mikael Kingsbury, padrone indiscusso di questa specialità da ormai un decennio, ha festeggiato la vittoria in terra transalpina, bissando quella ottenuta sei giorni fa a Idre Fjall.

Il 29enne, due volte campione del mondo in questa specialità, si è reso protagonista di un cammino netto e ha prevalso in finale sullo svedese Walter Wallberg, mentre il giapponese Ikuma Horishima ha regolato lo statunitense Cole McDonald nell’atto conclusivo per il terzo posto. Kingsbury campeggia in classifica con 200 punti all’attivo, 60 di vantaggio su Horishima e 102 di margine su Wallberg.

Ad

Tra le donne, invece, sigillo della grande favorita della vigilia: l’australiana Jakara Anthony ha regolato la russa Anastasiia Smirnova, mentre la statunitense Kai Owens ha prevalso sulla connazionale Jaelin Kauf nel confronto per il terzo posto. Jakara balza in testa alla classifica generale con 160 punti all’attivo, 44 in più della francese Perrine Laffont, oggi soltanto 15ma dopo il successo ottenuto all’esordio.

Freestyle Vaillancourt cade, Fjallstrom si spaventa e cade a sua volta UN' ORA FA

Vaillancourt cade, Fjallstrom si spaventa e cade a sua volta

Freestyle Anthony trionfa nel moguls e allunga in classifica generale IERI A 14:24