Freestyle

Skicross - Fanny Smith vola: la Svizzera vince la 1a tappa di Coppa del Mondo

SKICROSS - Prima tappa di Coppa del Mondo (in assoluto) a Bakuriani e a vincere è la Svizzera grazie ad una superlativa Fanny Smith. Nonostante un piazzamento non clamoroso di Jonas Lenherr nella manche maschile, la Smith sbaraglia la concorrenza in quella finale. Vittoria per distacco.

00:03:51, 6 Visualizzazioni, un' ora fa