sopravvivere" a violenze psicologiche e fisiche. "Vi assicuro che per un'atleta la cosa più difficile al mondo, è essere allontanata dallo sport che hai praticato fin da piccola, lo sport per cui hai dato tutto. Ma io ho parlato con la convinzione che se provi a far sentire la tua voce, alla fine, qualcuno ti ascolta. Questo sport non può e non deve più essere fatto anche di violenze psicologiche e fisiche. Nessuna ragazzina dovrebbe essere presa a sberle, umiliata se chiede di andare in bagno, costretta a fare esercizi dove rischia l'osso del collo solo per punizione. Essere chiamata maiale per aver osato mangiare un biscotto in più". Carlotta Ferlito è stata ospite de Le Iene e a loro, col suo monologo, ha raccontato com'è vivere da atleta, soprattutto da ragazzina quando sei nel mezzo tra l'andare a caccia dei tuoi sogni e il "" a violenze psicologiche e fisiche. "".

Ad

L'atleta di Londra 2012 e Rio 2016 continua: "Nessuna dovrebbe essere costretta a dimenticare dove sta il confine fra il giusto e lo sbagliato, fra normalità e malattia, come invece è successo a me, che, a un certo punto, ho accettato quasi tutto. Io ho reagito e, oggi, quel confine ce l'ho ben presente. Per questo voglio scegliere con la mia testa, imparare a guardare al mio fisico con affetto anziché con paura, recuperare le cene saltate, stare lontana dalla violenza e imparare a perdonarmi. Voglio decidere quando e come inizia e finisce la mia carriera. Essere autonoma, anche scomoda se serve, non obbedire a nessuno".

Ginnastica artistica Ferlito: "Mi dicevano maiale, non cenavo prima delle Olimpiadi..." 11/11/2022 ALLE 16:08

Oggi, Carlotta Ferlito parla da donna senza dimenticare il suo passato da vincente ginnasta ma guardando al suo futuro, libera da giudizi: "Ogni giorno cerco di migliorare, proprio come facevo in passato, da atleta. Solo che oggi lo faccio da persona, da donna. E questa volta lo faccio da sola, senza che nessuno possa permettersi di dirmi che cosa è giusto e cos'è sbagliato per me".

Ginnastica artistica Salvatore Maresca positivo a un controllo antidoping: sospeso in via cautelare 09/11/2022 ALLE 17:04