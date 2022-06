Lo scandalo di abusi sessuali che ha avuto come protagonista il medico della Federginnastica USA Larry Nassar e le ginnaste statunitensi si sta portando avanti degli strascichi pesanti. Continuano a fioccare, infatti, da parte delle atlete richieste di risarcimento, solo a parziale compensazione di ciò che hanno subito, che le ha segnate per sempre e che non potranno dimenticare mai.

Durante il dibattimento sono stati anche evidenziati alcuni vizi di forma da parte degli ufficiali e diverse violazioni dei protocolli hanno portato a mesi di ritardo nelle indagini nei confronti di Nassar. Nel frattempo, per colpa di questa superficialit, con la procedura in stand by Nassar poteva tranquillamente continuare ad abusare impunito delle sue vittime.

Nel dossier consegnato come richiesta di risarcimento si legge che "non hanno risposto alle accuse con la serietà e l'urgenza che avrebbero meritato e richiesto. Hanno commesso numerosi errori e violato molteplici regole del Bureau".

Durissime le parole di Maroney:

Hanno permesso a un molestatore di minori di rimanere libero per più di un anno e questa inazione ha consentito a Nassar di continuare con i suoi abusi. Che senso ha denunciare un abuso se gli agenti dell'Fbi seppelliscono quel rapporto in un cassetto?

Simone Biles rincara la dose:

Sembra davvero che l'Fbi abbia chiuso gli occhi su di noi. Deve essere inviato il messaggio che se permetti a un predatore di danneggiare dei minori, le conseguenze saranno rapide e gravi.

