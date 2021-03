Brutte notizie per Vanessa Ferrari. La Farfalla di Orzinuovi comunica infatti sui propri profili social di essere risultata positiva al Covid-19 e di non essere stata bene.

Ecco quanto scrive:

Brutta notizia! Sono davvero dispiaciuta nel comunicarvi che sono positiva al COVID.

"Dopo la gara di Ancona sono risultati alcuni casi di positività, quindi sono state prese le precauzioni del caso e i distanziamenti, in attesa dei tamponi - racconta - Poi ho iniziato a stare male febbre ecc, tutti sintomi influenzali, quindi adesso sono in quarantena. Dopo tutta la preparazione e tutto il lavoro fatto per preparare queste gare e tornare sui 4 attrezzi, sono costretta a fermarmi e non so quando potrò riprendere ad allenarmi. Proprio adesso che stavo raggiungendo un'eccellente forma e stavo facendo ottimi progressi. Vi aggiornerò appena avrò novità".

Vanessa Ferrari era infatti tornata a gareggiare, sostituendo anche una compagna nella gara a scquadre al corpo libero, e aveva emozionato tutti con la sua prova (semplificata in vista di implementarla per tentare la qualificazione a Tokyo) sulle note di "Bella ciao".

