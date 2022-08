Bellissima prova delle Fate a Monaco: le ragazze azzurre continuano a volare e dopo oro e bronzo con Asia D'Amato e Martina Maggio nell'all-around, il gruppo si conferma ad altissimo livello e conquista un meritatissimo oro nella gara a squadre.

Battute la Gran Bretagna, che era la favorita della vigilia, e la Germania, con le nostre rappresentanti sul podio. Giorgia Villa, Asia e Alice D'Amato, Martina Maggio e Angela Andreoli (che non ha gareggiato, ma ha incitato le compagne dall'inizio alla fine) festeggiano così il successo continentale con 165.163, un buon margine sulle britanniche a 161.164 e ancor di più sulle tedesche 158.430.

Prima della gara il ct Enrico Casella aveva fissato come obiettivo possibile il superamento dei 165 punti e così è stato: le ragazze hanno avuto il merito e la fredezza di vincere tutte le rotazioni superando in ognuna i 40 punti, con un acuto alle parallele simmetriche, dominato oltre i 42 punti e con grandissime speranze, quindi, per le finali di specialità.

Per il momento le ragazze azzurre, seppur con l'assenza della Russia, si prendono la rivincita sulla Gran Bretagna delle gemelle Gadirova dopo il quarto posto di Tokyo, nrlla speranza di continuare con le finali di volteggio, corpo libero, parallele e trave, dove l'Italia è presente in tutti gli attrezzi.

