Stupendo 2° posto per la Nazionale maschile di Giuseppe Cocciaro che, alla Porsche Arena di Stoccarda, là dove avevamo mancato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo durante i Mondiali 2019, ha illuminato durante il Team Challenge Deutscher Pokal. Gli azzurri hanno addirittura accarezzato il sogno di conquistare il trofeo dopo aver totalizzato il punteggio di 247.800, sopravanzati poi in extremis dagli Stati Uniti che hanno concluso col punteggio di 249.100. Per spiegare meglio il grande risultato degli azzurri, possiamo guardare chi è rimasto dietro. Dalla Germania (241.800) alla Gran Bretagna (236.400), oltre a Canada (235.500) e Francia (235.050). È anche vero che non tutte le Nazionali si erano presentate con gli atleti di punta del proprio movimento, ma è una performance di livello per i ragazzi di Cocciaro che possono ripartire da questo risultato.

Quattro atleti per attrezzo, vengono conteggiati i migliori tre punteggi. Il migliore dei nostri è stato Nicola Bartolini che, dopo un avvio soft tra parallele pari e sbarra, ha stampato un 14.150 al corpo libero. Poi 13.500 al cavallo con maniglie, 12.950 agli anelli e chiusura al volteggio con 14.750. Una prestazione importante per il sardo che ha trovato dei buoni punteggi in tutti gli esercizi. Poi Ludovico Edalli con 14.050 alle parallele pari, 18.850 al cavallo e 13.200 alla sbarra.

Molto bene anche Yumin Abbadini che ha portato a casa un 12.600 sul ferro, 13.800 al quadrato e 14.250 col cavallo a maniglie, prima di chiudere con gli anelli col punteggio di 13.450. Poi Nicolò Mozzato, rientrato dopo l'infortunio, che prende 12.450 alle parallele, 13.650 alla sbarra, 14.400 al corpo libero, poi ancora 11.950 al cavallo, 12.800 agli anelli e 14.150 al volteggio. Chiude Lorenzo Minh Casali che ha realizzato un eccellente esercizio sugli staggi con un bel 14.200, poi 14.000 al corpo libero e 13.400 agli anelli.

