Pro Patria Bustese, Gymnastic Romagna Team e Virtus Pasqualetti Macerata si sono qualificate alla Finale Scudetto. Questo il responso delle semifinali della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, andate in scena oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli: le tre formazioni hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo che domani metterà in palio il tricolore nel capoluogo campano.

La Pro Patria Bustese si è imposta nel gruppo A (30 punti) e avrà la possibilità di difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno, i Campioni d’Italia sono stati trascinati dalle stelle della Nazionale: Nicola Bartolini si è esaltato al corpo libero (14.600 per il Campione del Mondo) e al volteggio (14.700), Marco Lodadio si è distinto agli anelli (14.400 per l'argento iridato), Ludovico Edalli ha piazzato una gran stoccata alle parallele pari (14.550) e si è ben difeso tra cavallo (13.950) e sbarra (13.850).

La Virtus Pasqualetti Macerata ha concluso in seconda posizione (28 punti), da annotare il 14.450 di Andrea Cingolani agli anelli e il 14.400 di Matteo Levantesi alle parallele. I marchigiani si lasciano così alle spalle la Palestra Ginnastica Ferrara (13) e staccano il pass per la Finale Scudetto come migliore seconda classificata.

Nel gruppo B, invece, primeggia il Gymnastic Romagna Team sospito dal russo Artur Dalaloyan (14.900 al volteggio, 13.950 agli anelli, 14.000 alle parallele, 13.400 alla sbarra) e da Niccolò Vannucchi (anche se oggi si è fermato a 13.550 al corpo libero dopo la super prestazione nell’ultima tappa di regular season. I romagnoli sono riusciti ad avere la meglio sulla Giovanile Ancona (23 punti, da annotare il doppio 14.000 di Lorenzo Casali tra quadrato e parallele pari) e sul Corpo Libero Gym Team Padova (22 punti, non sono bastati il 14.350 di Andrea Canazza al cavallo e il 14.400 di Carlo Macchini alla sbarra), entrambe escluse dalla finale per il titolo.

Brixia Brescia, Giglio Montevarchi e Artistica 81 Trieste si sono qualificate alla Finale Scudetto. Le semifinali della Serie A1 di ginnastica artistica hanno espresso questo verdetto, promuovendo le vincitrici dei due gironi e la miglior seconda classifica all’atto conclusivo che domani assegnerà il tricolore al PalaVesuvio di Napoli. Nel gruppo A abbiamo assistito al perentorio dominio dalla Brixia Brescia, che vince le otto sfide disputate (24 punti complessivi) e regola agevolmente l’Artistica 81 Trieste (15 punti per Benedetta Gava, Giovanna Novel, Chiara Vincenzi, Maddalena Magrini, Vittoria Usoni: le giuliane sono le migliori seconde e accedono alla Finale Scudetto) e Juventus Nova Melzo (9 punti).

Le Campionesse d’Italia sono le naturali favorite per la conquista del 20mo scudetto della loro storia (il nono consecutivo), hanno già messo nel mirino la seconda stella (impresa mai riuscita a un club italiano) e sono oggettivamente imbattibili. Le Fate sono apparse in ottima forma, anche se la formula degli scontri diretti (soltanto due ginnaste impiegate per attrezzo) ha impedito di vedere in tutto il loro splendore le fuoriclasse della Nazionale Italiana.

Prestazione semplicemente rimarchevole da parte di Giorgia Villa, capace di toccare 14.350 alle parallele asimmetriche (5.8 il D Score, un decimo di bonus). Alice D’Amato si è distinta sugli amati staggi (14.250 partendo da 6.1), mentre non è stata impeccabile sul doppio avvitamento al volteggio (13.800). Staffilata magistrale di Angela Andreoli, che riesce finalmente a eseguire una trave scevra di grossi errori e porta a casa un perentorio 14.350 (6.0 la nota di partenza) e poi è brava anche al corpo libero (13.400). Martina Maggio ribadisce la propria forma e la crescita costante, ruggendo alla trave (14.300), Veronica Mandriota sfodera tutta la sua eleganza al corpo libero (13.500), Asia D’Amato esegue il suo dty alla tavola (14.000).

Nel più equilibrato gruppo B, invece, il Giglio Montevarchi riesce ad avere la meglio sulla Ginnastica Civitavecchia per un solo punto (19 a 18). Lara Mori dà il proprio contibuto al corpo libero (12.500) e alla trave (12.950), Viola Pierazzini dice la sua alle parallele (12.150), Bianca Benedetti porta a casa 13.400 al volteggio e le toscane fanno festa. A Civitavecchia non è bastata Manila Esposito (13.200, 13.550, 13.000, 12.350) per conquistare il primo posto nel girone, e il risultato non basta per ottenere il ripescaggio alla Finale Scudetto come migliore seconda. Eliminato il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti (11 punti).

