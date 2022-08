Alice D’Amato si è fermata ad appena 33 millesimi dall’apoteosi totale alle parallele asimmetriche. L’azzurra ha gareggiato con il pensiero rivolto alla gemella Asia, portata al pronto soccorso dopo l’infortunio maturata al volteggio, specialità in cui ha comunque conquistato la medaglia d’argento), ma ha fornito una prova di assoluta professionalità, tenacia e caparbietà. La 19enne genovese era visibilmente scura in volto e triste per quello che era successo alla sorella, ma non si è tirata indietro agli Europei 2022 di ginnastica artistica e con grandissima energia ha eseguito un esercizio di assoluto spessore tecnico sugli staggi. L’allieva di Enrico Casella, esibitasi per terza in questo atto conclusivo, è stata premiata con il punteggio di 14.400, leggermente inferiore rispetto a quello che avevano visto tra le qualifiche e la trionfale finale a squadre (ieri 14.633).

Ad

Un paio di piccole sbavature sono costate il titolo continentale alla nostra portacolori. Alice D’Amato si mette al collo l’argento, migliorando il terzo posto ottenuto tre anni fa all’esordio internazionale tra le seniores, seguito pochi mesi dopo dal bronzo iridato nel team event. Un’inezia non ha fatto suonare l’Inno di Mameli alla OlympiaHalle di Monaco, quei 33 millesimi che separano la nostra portacolori dalla tedesca Ellie Seitz (14.333). La veterana si è esibita per ultima, spinta dal proprio pubblico, e il fattore casalingo potrebbe avere leggermente condizionato la giuria nell’assegnazione della medaglia d’oro. Sia chiaro: la 28enne, già bronzo iridato nel 2018 e bronzo europeo nel 2017, non ha rubato davvero nulla, il suo esercizio era davvero molto vicino a quello dell’azzurra, anche la nota di partenza era la medesima (6.1).

Ginnastica artistica Le Fate volano: Italia oro europeo a squadre IERI A 14:07

Alice D’Amato ha comunque ribadito la propria caratura internazionale sugli staggi e può guardare con ottimismo al futuro, anche se la prima preoccupazione sarà rivolta ad Asia, che potrebbe essersi fratturata il malleolo destro. Il podio odierno rappresenta un bel trampolino di lancio in vista dei Mondiali, ormai distanti poco più di due mesi. La francese Lorette Charpy ha agguantato il bronzo (14.166), infortunandosi proprio in chiusura dell’esercizio: troppi incidenti in questa giornata conclusiva della rassegna continentale, problema di attrezzature o di una programmazione troppa serrata? Giorgia Villa chiude al quarto posto (14.100), la bergamasca ha accarezzato la sua prima medaglia continentale a livello individuale. Quinta la tedesca Kim Bui (14.066), poi cadute ed errori per la britannica Georgia-Mae Fenton (13.633) e l’olandese Naomi Visser (13.066).

Alice D'Amato argento nel volteggio agli Europei di Monaco Credit Foto Getty Images

Asia D'Amato, argento e infortunio: Mondiali a rischio

Gioia mista a lacrime per Asia D’Amato agli Europei 2022 di ginnastica artistica. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’argento al volteggio, ma in occasione della Finale di Specialità si è infortunata. La 19enne genovese, che giovedì aveva trionfato nel concorso generale individuale e ieri aveva festeggiato il trionfo nella gara a squadre, ha purtroppo dovuto fare i conti con un problema fisico. Asia D’Amato ha eseguito uno splendido doppio avvitamento (14.100), ma sul secondo salto l’arrivo non è stato brillantissimo e ha accusato un forte dolore. La nostra portacolori ha avuto la lucidità per salutare la giuria e ricevere quindi il punteggio (13.333), ma poi si è stretta la caviglia destra e si è accasciata sul materassino.

La smorfia di dolore sul suo volto è visibile, viene prontamente soccorsa dal fisioterapista Salvatore Scintu e dall’allenatrice Monica Bergamelli, poi il DT Enrico Casella la prende in braccio e la porta fuori dal campo gara. L’azzurra è stata trasportata al pronto soccorso e infatti non è potuta nemmeno salire sul podio per ricevere l’alloro (lo ha ritirato il Direttore Tecnico), si sta parlando di una frattura del malleolo destro (se fosse confermata, potrebbe stare fuori dai 2 ai 4 mesi). Naturalmente si attendono tutti gli accertamenti del caso, ma quando mancano poco più di due mesi ai Mondiali di Liverpool non si tratta di una bella notizia: l’auspicio è che sia una situazione recuperabile in tempi non lunghi e che non condizioni più di tanto il cammino della ginnasta ligure, già funestata dagli infortuni nel recente passato.

Asia D’Amato ha conquistato la medaglia d’argento con la media di 13.716 e ha chiuso la sua avventura agli Europei con tre medaglie: oro nel concorso generale individuale, oro a squadre e quella odierna, purtroppo accompagnata dal velo nero dell’infortunio. L’azzurra era già stata seconda ai Mondiali dello scorso anno. A imporsi, con pieno merito, è stata l’ungherese Zsofia Kovacs con 13.933. A completare il podio è stata la francese Aline Friess (13.599), che ha avuto la meglio di misura sulla belga Lisa Vaelen (13.583) e sulla britannica Jessica Gadirova (13.433).

Le emozioni della ginnastica artistica a Tokyo

Ginnastica artistica D’Amato: "Avevo molta ansia. Ora voglio l'oro a squadre" 11/08/2022 A 19:46