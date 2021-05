Domenica 16 maggio alle 18:15 in diretta sul NOVE (canale 9 del digitale terrestre), in simulcast su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, disponibile su DAZN) e in streaming su discovery+ con il commento di Giorgia Baldinacci e Andrea Massaro, va in scena al PalaVesuvio di Napoli l’ultimo atto del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Artistica.

La Final Six 2021 sarà una sfida dopo l’altra tra le migliori società femminili e maschili della classifica di Regular Season, con scontri diretti tra i ginnasti nelle diverse specialità per assegnare lo scudetto. Sono attesi in pedana campioni e astri nascenti dei grandi attrezzi, fra cui Vanessa Ferrari, Nicola Bartolini e Salvatore Maresca medagliati ai recenti Europei di Basilea e ora alla conquista del titolo italiano.

