Cinque cadute, tanti intoppi e un solo punto dalla medaglia di bronzo. L’Italia delle Fate è rimandata ai Mondiali 2023 per la conquista in un pass per Parigi 2024. Pesanti le assenze di Asia D’Amato e Angela Andreoli, fondamentali per il trionfo agli Europei di due mesi fa dove totalizzavano 165 punti, che oggi avrebbero voluto dire conquistare la seconda posizione. Col senno di poi, si potrebbe dire che alle ragazze del ct Enrico Casella sarebbe bastata una caduta in meno per festeggiare il pass alle Olimpiadi.

Una serata partita positivamente per le Fate, con il 14.166 di Giorgia Villa sugli staggi, ma gli errori delle compagne sono state un brusca frenata. La bergamasca rompeva bene il ghiaccio anche alla trave (13.733) e Manila Esposito teneva botta (13.133). Nelle esibizioni, Martina Maggio mette il piede a terra due volte alle parallele (11.700) e va in crisi alla trave (12.900), Alice D’Amato scivola sugli staggi (13.500) e mani a terra sulla diagonale di chiusura a corpo libero per Manila Esposito (11.600). Interessante la rotazione finale al volteggio che sembra essere una luce di speranza (D’Amato 14.300, Esposito 13.466, Maggio 13.866), ma non basta per recuperare tutto lo svantaggio. Cala così il sipario per le azzurre.

Ad

Con un totale di 159.463 punti, l’Italia chiude la prova al quinto posto, a soli due decimi dal Brasile e a 1.1 punti dal Canada. Magnifiche invece le statunitensi: con 166.564 gli USA salgono sul gradino più alto del podio, difendendo lo scettro conquistato tre anni fa. Per le ragazze a stelle e strisce si tratta di un record assoluto: è il sesto sigillo consecutivo. Gli USA hanno infatti superato il poker della Romania stabilità tra il 1994 e il 2001. Cadute su cadute per la Cina, che sprofonda a 157.529. comunque davanti al Giappone che conclude settimo con 156.964 punti. Ultimo posto per una Francia decisamente sottotono nonostante la presenza di Melanie De Jesus Dos Santos (155.863).

Ginnastica artistica Martina Maggio domina i Campionati Italiani: tripletta da urlo 16/10/2022 ALLE 21:56

Ginnastica artistica L'Italia incanta ai Mondiali: le Fate sono terze, finale centrata 30/10/2022 ALLE 22:42