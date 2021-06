Ginnastica artistica

Ginnastica artistica: l'esercizio di Lara Mori nella finale del corpo libero femminile a Doha

GINNASTICA ARTISTICA - La ginnasta azzurra chiude la finale del corpo libero femminile, valida per la Coppa del mondo, con il punteggio di 13.633 e si piazza seconda alle spalle di Vanessa Ferrari. Il pass per Tokyo 2020 per ora sfuma, ma Lara può ancora sperare.

00:05:17, 25 minuti fa