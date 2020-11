L’Italia non parteciperà agli Europei 2020 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale ha deciso di non prendere parte alla rassegna continentale, in programma a Mersin (Turchia) in due tranche: 9-13 dicembre per gli uomini, 17-20 dicembre per le donne. La decisione era nell’aria già da qualche giorno, vista la difficile situazione sanitaria che sta colpendo tutto il mondo e con la curva epidemica in costante aumento nel nostro Paese. La Federginnastica ha comunicato la scelta definitiva dopo aver sentito tutte le parti in causa, a cominciare dalle direzioni tecniche nazionali e dopo aver preso visione dell’ultimo DPCM riguardo ai viaggi da e per la Turchia.